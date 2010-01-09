Автомобілі-амбулаторії потрібні, в першу чергу, для сімейної медицини

Кабінет міністрів України в рамках програми реформування медичної галузі передав районним лікарням Дніпропетровщини 40 автомобілів-амбулаторій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Від імені прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО ключі від автомобілів вручив представникам медичних закладів лідер парламентської фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Нові автомобілі-амбулаторії використовуватимуться, у першу чергу, для сімейної медицини. Зокрема, для обслуговування пацієнтів на дому, а також для швидкого та комфортного перевезення хворих до лікарні.

За інформацією прес-служби, охорона здоров’я є одною з приоритетних галузей роботи Дніпропетровської облдержадміністрації. За останні два роки в регіоні відбудовано, відреставровано, оновлено та введено в експлуатацію 14 медичних закладів.