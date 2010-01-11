Суд дозволив Ющенку говорити про офшори Тимошенко

Вищий адміністративний суд України сьогодні переглянув в апеляційному порядку рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 6 січня 2010 року, яким було задоволено позов кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО до кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА про визнання недостовірною інформації щодо володіння Ю.ТИМОШЕНКО найбільшою офшорною компанією на Кіпрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявила заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у Конституційному Суді і Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, постановою Вищого адміністративного суду України рішення Київського апеляційного адміністративного суду скасовано, у задоволенні позову Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА відмовлено повністю.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня під час зустрічі з жителями міста Моршин Львівської області В.ЮЩЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО нібито “володіє найбільшою офшорною компанією на Кіпрі – але не має навіть “Запорожця”.

6 січня народний депутат України, довірена особа кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрій ПОРТНОВ повідомив, що Київський апеляційний адмінсуд визнав дії Президента України, кандидата на пост глави держави В.ЮЩЕНКА “протиправними” і в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА.

«Суд розглянув наклепницькі відомості В.ЮЩЕНКА щодо начебто володіння Ю.ТИМОШЕНКО офшорною компанією та повністю спростував зазначені відомості», - заявив А.ПОРТНОВ.