Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветує закон про зниження кворуму для зборів акціонерів до 50%, заявляє керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу він сказав: «Президент вимушений заветувати цей закон і повернути (до парламенту) з проханням розглянути проблему зниження кворуму в контексті захисту прав міноритарних акціонерів».

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада України прийняла в новій редакції Закон „Про внесення змін до Закону України „Про господарські товариства”. Закон вносить зміни й доповнення в ст. 41 і ст. 60 Закону „Про господарські товариства”, якими передбачено, що якщо загальні збори акціонерів не відбулися через неучасть у них необхідної кількості акціонерів (60% - УНІАН), то наступні збори визнаються правомочними при участі в них акціонерів, які мають понад 50% голосів.