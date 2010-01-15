У Польщі до виборів Президента України допустять усіх

У Польщі зможуть взяти участь у виборах Президента України українські громадяни, не включені у список виборців, сформований на основі зареєстрованих в країні українців.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України у Варшаві із посиланням на рішення Центральної виборчої комісії.

За даними дипломатичного представництва, для того, аби проголосувати у день виборів, необхідно написати відповідну заяву і подати не пізніше як за годину до закриття виборчої дільниці.

У Посольстві також додали, що у Польщі голосування проходитиме на 4 виборчих дільницях: у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Посольство повідомляло, що у виборах Президента України зможуть взяти участь лише українці, котрі стоять на обліку у посольстві.

Список виборців мав бути сформований до 10 січня. За даними українських дипломатів, в Польщі на обліку стоять близько 7,5 тис. українців (в тому числі діти).

Водночас у Польщі можуть щорічно перебувати від 60 до 320 тис. українців.