У Києві затримали грузинського «злодія в законі» Гєзо Кардаву

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали у Києві грузинського «злодія в законі» Гєзо КАРДАВУ, відомого у кримінальних колах на прізвисько «Гєзо Гальський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України – затриманий 1978 року народження, уродженець с. Набакєві, Республіка Грузія, раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів на території Грузії та Росії.

За даними оперативників, Г.КАРДАВА перебував на території України нелегально та намагався встановити контроль за ділками тіньового бізнесу, які раніше знаходились під впливом відомого «злодія в законі» на прізвисько «Антімоз», який на території України контролював діяльність бізнес-структур і мав широке коло корумпованих зв’язків. Наприкінці травня 2009 року Кухілава АНТІМОЗ був екстрадований до Грузії із забороною в’їзду на територію України терміном на 5 років.

Зараз «Гєзо Гальський» перевіряється на причетність до протиправної діяльності на території України та вирішується питання щодо видворення його за межі держави.