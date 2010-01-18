Сьогодні з Донецька на батьківщину відбула грузинська делегація, яка спостерігала за ходом президентських виборів.

Про це повідомив УНІАН начальник відділу зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН.

«Всі громадяни Грузії, які перебували в Донецьку під час проведення виборчої кампанії, вже вилетіли на батьківщину двома авіарейсами», - сказав він.

І.ДЬОМІН також уточнив, що перший чартерний авіарейс на Тбілісі відбув з Донецька о 12.00, а другий - о 17.00.