У Херсонській області оголосили штормове попередження

В Херсонський області через сильний вітер та опади на 19 -20 січня оголошене штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань МНС облдержадміністрації з посиланням на данні Гідрометеоцентрe України, 19 січня по області очікується північно-східний вітер силою 15-20 м/с, місцями пориви до 25-30 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, вдень місцями слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.

Температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу

По місту Херсону очікується вітер північно-східний 15-20м/с. на дорогах ожеледиця, вдень слабка хуртовина.

Таку ж погоду на Херсонщині прогнозують і на 20 січня.