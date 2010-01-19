У Херсонській області оголосили штормове попередження
09:49, 19 січня 2010Суспільство
1389 0
Сильний вітер і опади
В Херсонський області через сильний вітер та опади на 19 -20 січня оголошене штормове попередження.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань МНС облдержадміністрації з посиланням на данні Гідрометеоцентрe України, 19 січня по області очікується північно-східний вітер силою 15-20 м/с, місцями пориви до 25-30 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, вдень місцями слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.
Температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу
По місту Херсону очікується вітер північно-східний 15-20м/с. на дорогах ожеледиця, вдень слабка хуртовина.
Таку ж погоду на Херсонщині прогнозують і на 20 січня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter