Податківці накрили потужний конвертаційний центр

Співробітниками податкової міліції ДПАУ в Запорізькій області виявлено конвертаційний центр, який, використовуючи документи і печатку суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, незаконно формував податковий кредит з ПДВ і валові витрати для підприємств Запорізької області.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ДПА, через цей центр було незаконно переведено у готівку понад 3 млн. грн.

Організатора конвертаційного центру було виявлено в ході проведення спецоперації "Фірма".

"При проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 35-річний директор одного із запорізьких підприємств, використовуючи чекову книжку підприємства, за відсотки переводив безготівкові гроші у готівку і повертав їх замовникам, при цьому видаючи фіктивні документи за безтоварними операціями для формування у підприємств-клієнтів податкового кредиту і валових витрат", - повідомили в прес-службі.

Затримали організатора конвертаційного центру на місці злочину - у момент отримання ним в одному з банків 90 тис. грн. При обшуку в офісі підприємства затриманого співробітники податкової вилучили ще понад 30 тис. грн., а також 14 печаток і бланки документів з підписами і печатками підставних осіб.

За матеріалами податкової міліції порушено кримінальну справу по ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).