Цього року з ПСГ візьмуть 13,22 млрд. кубів газу, закачають - 3,77 млрд.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2010 рік у розмірі 60,892 млрд. куб. м.

Відповідне розпорядження уряду №1679-р від 29 грудня 2009 року опубліковано сьогодні на сайті Верховної Ради.

Зокрема, до прогнозного балансу увійшли природний газ, видобутий в Україні, — 20,672 млрд. куб. м (ДК “Укргазвидобування” – 14,770 млрд. куб. м, ВАТ “Укрнафта” – 2,872 млрд. куб. м, ДАТ “Чорноморнафтогаз” – 1,1 млрд. куб. м, інші газодобувні підприємства – 1,95 млрд. куб. м), надходження імпортного газу — 27 млрд. куб. м, відбір з підземних сховищ газу (ПСГ) - 13,22 млрд. куб. м.

Розподіл природного газу — всього 60,892 млрд. куб. м. По Україні — всього 57,113 млрд. куб. м., зокрема: виробничо-технологічні потреби — 6,593 млрд. куб. м, споживачам України — 50,357 млрд. куб. м (зокрема, населення - 17,553 млрд. куб. м, бюджетні організації - 0,704 млрд. куб. м, підприємства ТКЕ - 8,300 млрд. куб. м, промислові споживачі - 23,8 млрд. куб. м). Закачування газу в ПСГ - 3,77 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, на 2009 рік Кабінет міністрів затвердив баланс природного газу у розмірі 80,724 млрд. куб. м. Зокрема, обсяг газу власного видобутку - 20,613 млрд. куб. м, імпортного газу – 33 млрд. куб. м, газу, відібраного з підземних газових сховищ, – 27,111 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. У балансі газу України на долю власного видобутку припадає 34% всього газу (20,7 млрд. куб. м), що споживається в Україні.