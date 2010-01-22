Члена виборчкому затримали за купівлю голосів виборців

Працівники Служби безпеки України напередодні виборів задокументували факт протиправних дій члена дільничної виборчої комісії села Валява Городищенського району Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі СБУ, член комісії Ганна Г. пропонувала жителям села за винагороду в розмірі 50 гривень підтримати певного кандидата на посаду Президента України. Працівники СБУ опитали жителів Валяви, які підтвердили, що зазначена представниця ДВК пропонувала їм гроші. Матеріали про правопорушення направлені до прокуратури Черкаської області. Працівники СБУ примусово доставили до прокуратури правопорушницю для надання свідчень щодо вчинення нею вказаних злочинних дій. З метою недопущення фальсифікацій під час виборчого процесу Ганна Г. була відсторонена від виконання обов’язків члена ДВК №16, у якій вона працювала.

Прокуратура закінчила дослідчу перевірку та підготувала матеріали для передачі до суду.