Ситуація на Харківському авіазаводі вже зачіпає національну безпеку

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони стурбований станом справ на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві і планує розглянути це питання на засіданні у лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час поїздки до Харкова голова цього комітету Анатолій КІНАХ.

«Я вимушений наголосити на складному фінансовому стані на авіазаводі - він не поліпшується і має всі ознаки системної кризи», - сказав А.КІНАХ.

Водночас, на його думку, авіазавод зберіг свій кадровий потенціал.

«Але ще раз повторюю, - сказав він, - мене дуже турбує його фінансовий стан. Не можна допустити, щоб він перейшов у юридичну складову з елементами втрати частини власності підприємства, процедур банкрутства тощо». «Це є неприпустимим», - наголосив А.КІНАХ.