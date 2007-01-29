Пташиний грип наступає з Заходу і Сходу

У Краснодарському краї зареєстровано пташиний грип, передає РІА «Новости».

"На трьох подвір’ях - в Лабінська, станиці Упорна Лабінського району і станиці Бородінська Приморсько-Ахтарського району Краснодарського краю зареєстровано падіж домашньої птиці. Лабораторний аналіз виявив вірус пташиного грипу H5N1", - сказав прес-секретар Россільгоспнагляду Олексій АЛЄКСЄЄНКО.

За його словами, аналіз було проведено Краснодарською міжобласною ветлабораторією. Додаткові дослідження відібраних у загиблої птиці проб будуть проведені в центральній ветеринарній лабораторії і Федеральному центрі охорони здоров`я тварин.

"У неблагополучних пунктах проводиться комплекс протиепізоотичних заходів, направлених на непоширення інфекції", - сказав О.АЛЄКСЄЄНКО.

Минулого року пташиний грип реєструвався в Росії в 93 населених пунктах в Південному і Сибірському федеральних округах. З початку серпня 2006 року випадків захворювання птиці грипом не реєструвалося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті Міністрів України доручила міністерствам і відомствам вжити заходи для запобігання розповсюдженню на території країни пташиного грипу в зв`язку із спалахом високопатогенного грипу птиці в Угорщині.