Україна ввійшла в 10-ку кращих виробників контрафакту

Світові компанії ставлять Україну на 9-е місце в рейтингу країн, які виробляють контрафактну продукцію.

Як передає РІА «Новости», керівники великих світових компаній були опитані на замовлення Міжнародної торгової палати (МТП). В опитуванні брали участь керівники 48 великих компаній, що працюють в різних секторах світової економіки. Точні дані про кількість учасників і співвідношення голосів у опитуванні не наводяться.

За даними опитування, Росія і Китай посідають перші місця в світі з виробництва контрафактної продукції і піратства. За ними слідують Індія, Бразилія, Індонезія, В`єтнам, Пакистан, Туреччина і Україна.

"Перелік цих країн свідчить про те, що це дійсно проблема світового масштабу, і вона вимагає глобального вирішення. Недостатньо зосередитися тільки на одному або двох проблемних регіонах", - вважає генеральний секретар МТП Гі СЕББАН (Guy Sebban).

У понеділок в Женеві проходить зустріч керівників великих компаній з різних країн, які мають намір обговорити результати цього опитування і розробити новий план боротьби з піратством і виробництвом контрафактної продукції.

Учасники опитування вважають, що ця боротьба має бути посилена на рівні урядів, які зобов`язані суворіше стежити за дотриманням законів з охорони інтелектуальної власності.

За даними опитування, в боротьбі з контрафактною продукцією і піратством найбільшого успіху досягли США, Велика Британія, Німеччина і Франція. До першої "десятки" також увійшли Японія, Канада, Швейцарія, Нідерланди, Сінгапур і Австралія.

Зустріч бізнес-співтовариства проходить напередодні третього Глобального конгресу з боротьби з контрафактом і піратством, який пройде в Женеві 30-31 січня. Організаторами конгресу виступили Світова організація інтелектуальної власності (СОІВ), Інтерпол і Всесвітня митна організація.