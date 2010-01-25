СБУ назвала причину вибуху в потягу Чернівці-Київ

10:16, 25 січня 2010
Суспільство
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Поранення дістали 6 людей

Служба безпекиПричиною вчорашнього вибуху в купе потягу “Чернівці-Київ” був газовий балон, який занесли до вагону провідники.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Як додали в СБУ, балон провідники занесли всупереч правилам техніки безпеки для приготування та розігрівання їжі.

Як повідомляв УНІАН, вибух пролунав в третьому вагоні, коли потяг від’їхав за 20-30 кілометрів від Чернівців, близько 18-ї години.

Наразі відомо, що поранення дістали 6 людей, яких госпіталізовано.

 

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