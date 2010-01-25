СБУ назвала причину вибуху в потягу Чернівці-Київ

Причиною вчорашнього вибуху в купе потягу “Чернівці-Київ” був газовий балон, який занесли до вагону провідники.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Як додали в СБУ, балон провідники занесли всупереч правилам техніки безпеки для приготування та розігрівання їжі.

Як повідомляв УНІАН, вибух пролунав в третьому вагоні, коли потяг від’їхав за 20-30 кілометрів від Чернівців, близько 18-ї години.

Наразі відомо, що поранення дістали 6 людей, яких госпіталізовано.