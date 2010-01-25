Поблизу Харкова на ходу загорівся пасажирський автобус
11:18, 25 січня 2010Суспільство
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Водій евакуював усіх пасажирів
Учора близько 21.00 у передмісті Харкова під час руху рейсового автобусу «Тата» по Бєлгородському шосе в ньому сталася пожежа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, загорівся моторний відсік, вогонь проник у салон, площа його розповсюдження становила 15 кв. м.
До прибуття пожежників водій зупинив автобус та евакуював усіх пасажирів. Пожежа була ліквідована за 15 хвилин. Її причини та завдані збитки з’ясовуються.
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