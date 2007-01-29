Ступка, Роговцева, Боярський, Куценко задіяні у ”Тарасі Бульбі” Бортка

На острові Хортиця в Запоріжжі 1 лютого почнуться зйомки фільму "Тарас Бульба".

Як повідомили УНІАН в прес-службі Запорізької мерії, фільм за однойменною повістю Миколи Гоголя зніматиме відомий режисер Володимир БОРТКО ("Бандитський Петербург", "Собаче серце", "Ідіота", "Майстер і Маргарита").

Зніматися у фільмі будуть такі відомі актори як Богдан СТУПКА, Михайло БОЯРСЬКИЙ, Ігор ПЕТРЕНКО, Володимир ВДОВІЧЕНКОВ, Гоша КУЦЕНКО, Ада РОГОВЦЕВА і Марина АЛЕКСАНДРОВА.

Декораціями для картини будуть споруди історико-культурного комплексу "Запорозька Січ", який зараз будується на Хортиці.

На сьогодні будівельниками вже зведено курені, башти, фортифікаційні споруди, гончарня, кузня і ряд інших об`єктів на загальну суму 11 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, будівництво комплексу "Запорізька Січь", як точної копії Січі, що існувала на о. Хортиця, було розпочато в 2004 році, проте незабаром роботи припинилися через нестачу фінансування.

Поновилося будівництво лише в червні 2005 року, багато в чому завдяки фінансовій допомозі промпідприємств Запорізького регіону, зокрема ВАТ "Запоріжсталь", яке на створення комплексу виділило 13 млн. грн.

У липні минулого року керівництво Національного заповідника "Острів Хортиця" відмовилося від будівництва історико-етнографічного комплексу "Запорізька Січь", на будівництво якого з держбюджету України було виділено 5 млн. грн.

Згідно з офіційною заявою, "дирекція Національного заповідника "Хортиця" і представники науки прийшли висновку, що це буде не реставрація Запорізької Січі, як планувалося раніше, а узагальнений образ всіх восьми Січей, що існували на території України. Тобто, це буде не історико-етнографічний, а меморіально-туристичний комплекс, з усіма його атрибутами". Через зміну концепції комплексу на острові Хортиця, його відкриття, заплановане на День міста Запоріжжя, - 14 жовтня 2006 р., перенесли на невизначений термін.