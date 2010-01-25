У лікарні - ще троє постраждалих від загорання в потязі Чернівці-Київ

У лікарні в Чернівцях залишаються троє постраждалих внаслідок вибуху газового балону в потязі “Чернівці-Київ”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Загалом внаслідок вибуху 7 осіб отримали поверхневу ступінь опіків (5 пасажирів та двоє провідників). Людей, які звернулись про надання допомоги, доставили до лікарні в Чернівцях, чотирьом пасажирам була надана невідкладна медична допомога в лікарні, й їх відпустили на амбулаторне лікування.

В «Укрзалізниці» нагадали, що причиною вибуху в потязі став газовий балон, самовільно пронесений провідником.

Зокрема, за даними «Укрзалізниці», провідник вагону №3 потягу №628 П.ВОЙЧУК самовільно, в порушення вимог нормативних актів, взяв із собою в рейс туристичний газовий балон для особистих потреб, який він розмістив у службовому купе. Через 30 хвилин після відправлення з Чернівців провідник виявив витік конденсату та різкий запах, після чого прийняв рішення винести балон з вагону. За даними «Укрзалізниці», “внаслідок взаємодії газу з гарячим повітрям із котлового відділення робочого тамбуру сталась вогне-газово-повітряна хвиля, яка через відкриті тамбурні двері потрапила в салон вагону та безпосередньо в друге і третє купе”. Загорання в оперативному порядку було локалізовано бригадою потягу засобами пожежегасіння. Оперативно всі пасажири вагону були евакуйовані через двері вагону та розміщені в інших вагонах потягу. Даний вагон був відчеплений, затримка потягу склала дві години, водночас потяг прибув із запізненням до Києва на 32 хвилини.

Після прибуття до Києва була організована зустріч потягу, при цьому двоє пасажирів звернулись за медичною допомогою в медпункт станції, де їм надали кваліфіковану допомогу. Один пасажир відпущений, інший направлений в Солом’янську лікарню для додаткового обстеження.