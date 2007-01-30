Сніг і вітер залишили без світла 247 населених пунктів України

В ніч з 29 на 30 січня внаслідок складних погодних умов (сніг і сильні пориви вітру) та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у дванадцяти областях сталося знеструмлення 247 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, знеструмлено - в Одеській (45 н.п.), Луганській (40 н.п.), Івано-Франківській (28 н.п.), Миколаївській (25 н.п.), Вінницькій (24 н.п.), Закарпатській (23 н.п.), Львівській (19 н.п.), Кіровоградській (15 н.п.), Чернівецькій (15 н.п.), Черкаській (7 н.п.), Херсонській (3 н.п.), Дніпропетровській (3 н.п.).

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС України в областях.