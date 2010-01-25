За фактом поранення прикордонника порушено кримінальну справу

Військова прокуратура Одеського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом членоушкодження дільничного інспектора відділу прикордонної служби «Тимкове» Котовського загону, який зараз перебуває на лікуванні у Кодимській райлікарні Одеської області після тяжкого поранення в ніч на 20 січня.

Котовського загону, який зараз перебуває на лікуванні в Кодимській райлікарні Одеської області після тяжкого поранення в ніч на 20 січня.

Про це сьогодні повідомив УНІАН керівник прес-служби Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій БЕЛОБОРОДЧЕНКО.

«Справу порушено за ст. 128 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження», - уточнив підполковник А.БЕЛОБОРОДЧЕНКО.

За його словами, вогнепальне поранення сержант одержав у позаслужбовий час унаслідок необережного поводження з мисливською рушницею. Поранення лівої сторони тулуба сталося на полюванні, на яке він відправився за власною ініціативою, тому до військової служби інцидент не має ніякого відношення, додав А.БЕЛОБОРОДЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на начальника Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури Юрія ВІЙТЄВА, «інцидент стався вночі з 19 на 20 січня. Троє чоловіків виїхали автомобілем на нічне полювання. Військовослужбовець, що сидів праворуч від водія, готував рушницю до відстрілу дичини - зарядив її і поклав між сидіннями дулом у бік заднього сидіння».

У якийсь момент, за словами начальника управління, чоловік випадково натиснув на спусковий курок, внаслідок чого і стався постріл. Прикордонник, що сидів на задньому сидінні, одержав тяжке поранення. Постраждалого доставили до лікарні і прооперували.