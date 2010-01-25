За фактом поранення прикордонника порушено кримінальну справу
"Троє чоловіків виїхали на нічне полювання..."
Військова прокуратура Одеського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом членоушкодження дільничного інспектора відділу прикордонної служби «Тимкове» Котовського загону, який зараз перебуває на лікуванні у Кодимській райлікарні Одеської області після тяжкого поранення в ніч на 20 січня.
Котовського загону, який зараз перебуває на лікуванні в Кодимській райлікарні Одеської області після тяжкого поранення в ніч на 20 січня.
Про це сьогодні повідомив УНІАН керівник прес-служби Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій БЕЛОБОРОДЧЕНКО.
«Справу порушено за ст. 128 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження», - уточнив підполковник А.БЕЛОБОРОДЧЕНКО.
За його словами, вогнепальне поранення сержант одержав у позаслужбовий час унаслідок необережного поводження з мисливською рушницею. Поранення лівої сторони тулуба сталося на полюванні, на яке він відправився за власною ініціативою, тому до військової служби інцидент не має ніякого відношення, додав А.БЕЛОБОРОДЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на начальника Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури Юрія ВІЙТЄВА, «інцидент стався вночі з 19 на 20 січня. Троє чоловіків виїхали автомобілем на нічне полювання. Військовослужбовець, що сидів праворуч від водія, готував рушницю до відстрілу дичини - зарядив її і поклав між сидіннями дулом у бік заднього сидіння».
У якийсь момент, за словами начальника управління, чоловік випадково натиснув на спусковий курок, внаслідок чого і стався постріл. Прикордонник, що сидів на задньому сидінні, одержав тяжке поранення. Постраждалого доставили до лікарні і прооперували.