Тимошенко і Вінницька облрада підписали угоду

Уряд України підписав з Вінницькою обласною радою угоду про регіональну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду було підписано сьогодні у Вінницькій облраді прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і головою облради Григорієм ЗАБОЛОТНИМ.

Угода розрахована на 5 років і передбачає фінансування в обсязі 3 млрд. грн.

Проект фінансуватиметься, зокрема, коштами держбюджету, також уряд надаватиме держгарантії по залучених кредитах, і забезпечить залучення кредитів на розвиток від українських банків.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що в угоді передбачено чотири блоки пріоритетних напрямів розвитку, зокрема: впровадження енергозберігаючих технологій у системі теплозабезпечення, розвиток ЖКГ, розвиток системи постачання питною водою і газифікація.

Наступними трьома пріоритетами розвитку є модернізація об`єктів освіти і розвиток туризму, розвиток аграрного сектора, зокрема, харчової і переробної промисловості, а також розвиток транзитної системи транспорту.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що у ході виконання угоди документ може бути змінено.

«Це не «мертвий» документ, він буде завжди у стані вдосконалення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що за перший квартал поточного року уряд має підписати угоди про регіональний розвиток з усіма областями України.

«Я хотіла б, щоб цю програму на базі угод щодо регіонального розвитку між кожною областю і урядом було підписано до 1 квітня 2010 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для кожної області буде визначено пріоритетні напрями розвитку. Водночас вона наголосила, що в угодах щодо регіонального розвитку для кожної області необхідно буде визначити кілька зон пріоритетного розвитку.

При цьому прем`єр підкреслила, що фінансування цієї програми має бути передбачено у бюджеті 2010 року.