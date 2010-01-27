Середня зарплата зросла до 2233 грн.

У грудні 2009 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 278 грн. порівняно з листопадом і на 1 січня 2010 року становила 2233 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в грудні порівняно з листопадом збільшилася на 531 грн. – до 3684 грн., по Київській області – на 273 грн., до 2322 грн., по Донецькій області – на 205 грн., до 2436 грн., по Дніпропетровській області – на 149 грн., до 2233 грн.

За попередніми даними Держкомстату, в 2009 року в середньому по Україні зарплата штатних працівників становила 1906 грн., зокрема по Києву – 3161 грн., по Київській області – 1987 грн., по Донецькій області – 2116 грн., по Дніпропетровській області – 1963 грн.