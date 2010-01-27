У Криму перекинувся бензовоз

У Криму біля с. Дмитрівка Первомайського району через ожеледь перекинувся бензовоз, постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в АРК, сталося це 26 січня. Водій автомобіля ГАЗ-53, що перевозив у автоцистерні бензин, через сильну ожеледь не справився з управлінням. На невеликій горі автомобіль винесло на узбіччя, після чого він перекинувся.

"До місця події негайно виїхали рятувальники оперативної групи Первомайського райвідділу МНС. За допомогою спеціальних пристосувань і автомобільного крана бензовоз дістали з узбіччя й поставили на колеса. Оскільки цистерна у будь-який момент могла загорітися, поряд постійно перебувала пожежна машина. Вся операція на автодорозі зайняла близько двох годин", сказано в повідомленні.

Розливу нафтопродуктів не сталося. Через декілька хвилин бензовоз вирушив своїм ходом до пункту призначення.