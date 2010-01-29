Міністр пояснив, чому Київ опинився під кригою

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України розробило законопроект, яким пропонується зобов`язати муніципалітети створити об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у кожному будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО на прес-конференції.

«Головне, що ми повинні зробити – за рік автоматично доручити й зобов`язати муніципалітети зареєструвати по кожному багатоквартирному будинку юридичну особу під назвою ОСББ, яка сама визначатиме, які послуги вона замовляє в ЖЕКу або в іншій компанії, як цими послугами вона може сама себе забезпечити», - сказав міністр.

Головною причиною «крижаного полону», в якому опинилися жителі Києва, О.КУЧЕРЕНКО вважає неефективність управління житлово-комунальним господарством і житловим фондом.

«Система управління - тупикова й потрібно її міняти», - сказав він.

На думку міністра, потрібно розірвати «порочний коло», коли комунальний ЖЕК сам замовляє послугу, надає й контролює її, внаслідок чого люди отримують неякісні комунальні послуги.

О.КУЧЕРЕНКО зазначив, що комунальний ЖЕК не може провести перерахунок оплати комунальних послуг, оскільки він «сам себе повинен оштрафувати».

«Ми безсилі перед комунальним ЖЕКом», - додав він.

Міністр вважає, що слід демонополізувати послуги, які надають ЖЕКи, і як альтернативу пропонує створення ОСББ.

«Я вас запевняю, що таку примітивну послугу, як прибирання будинків і дворів, ми можемо без ЖЕКів значно ефективніше й економніше виконувати. Або примусити ЖЕК виконувати цю функцію. Але тоді ми розумітимемо, що ОСББ забезпечує наші права з контролю за цими послугами, за замовленням послуг і за розрахунками за послуги», - пояснив він.

О.КУЧЕРЕНКО зазначив, що міністерство поки не подає законопроект на розгляд Верховної Ради, тому що сьогодні це «безперспективно».

«Як тільки я відчую, що у Верховній Раді є розуміння, готовий буквально за тиждень-дваі передати цей законопроект, приймати його й рухатися далі. Без ухвалення цього законопроекту подальший хід реформ буде просто зупинено», - вважає міністр ЖКГ.