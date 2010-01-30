Ющенку підкинули тему для обговорення на РНБО

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО направив листа на ім‘я Президента Віктора ЮЩЕНКА з рекомендацією від Комітету ініціювати проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглянути питання готовності органів виконавчої влади до ефективної протидії надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з повінню 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«За прогнозними оцінками фахівців, - йдеться у листі, - природно-кліматичні умови на території України у 2010 році в період пропуску льодоходу, повені та паводків можуть призвести до виникнення природного лиха, пов’язаного з водним фактором. Враховуючи важливість для національної безпеки держави заходів протипаводкового захисту, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендує Вам ініціювати проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України».

Як наголосив А.ГРИЦЕНКО, на цьому засіданні РНБО мають бути обов’язково враховані великомасштабні руйнування та пошкодження об’єктів комунального господарства, житлових будинків, інших будівель, транспортних мереж, систем енергозабезпечення та зв’язку, погіршення умов життєдіяльності населення, ускладнення господарської діяльності, які мали місце 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Також від імені очолюваного парламентського комітету А.ГРИЦЕНКО звернувся до уряду з метою з’ясувати готовність до антиповеневих заходів.