ЦВК роз’яснює порядок голосування вдома

Центральна виборча комісія прийняла роз’яснення щодо голосування виборців вдома, за яким усі, хто не мають змоги пересуватися, мають подати до ДВК заяву про голосування вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Згідно з рішенням комісії, усі виборці, які не мають змоги самостійно прийти на виборчу дільницю, повинні подати заяву про голосування вдома.

Як зазначила під час обговорення проекту рішення член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, прийняті роз’яснення фактично поновлюють норму закону 2004 року без урахування прийнятого пізніше закону про Державний реєстр виборців, яким майже 752 тис. виборців, які не мають можливості самостійно пересуватися, включаються автоматично до переліку виборців, які мають голосувати вдома.

Цю постанову підтримали 9 членів ЦВК.

Як зазначив журналістам член ЦВК Андрій МАГЕРА, для уникнення непорозумінь щодо голосування виборців вдома, він радить разом із заявою подавати до дільничної виборчої комісії довідку про неможливість самостійно пересуватися.

Також комісія прийняла роз’яснення щодо внесення змін до списку виборців у день голосування 7 лютого. Згідно з ними, скаргу щодо внесення виборця до списку виборців у день голосування можна подавати не пізніше, ніж за годину до закінчення голосування.