Тимошенко: з кредитними спілками вчинимо як з банками

Після перемоги на президентських виборах Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє ретельно розібратися з роботою не лише комерційних банків, а і кредитних спілок, і в разі потреби, вжити заходів щодо рефінансування частини з них, або щодо націоналізації тих, які неспроможні сплачувати вкладникам їхні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час теледебатів у прямому ефірі на Першому Національному телеканалі.

«Наше завдання – після президентських виборів закінчити націоналізацію тих банків, які збанкрутіли і не виплачують людям депозити. Зокрема, це банк «Надра» та інші банки, зокрема, і кредитні спілки. Я думаю, що ми підемо двома шляхами: це рефінансування кредитних спілок – надання їм такого ж ресурсу, як і комерційним банкам, або націоналізація», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що всі, хто буде визнаний винним в обмані людей у банках і кредитних спілках, обов`язково відповідатимуть згідно з законом.

“Ми поставимо на місце роботу кредитних спілок. Ті, хто порушив, відповідатимуть згідно з законом” - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО бере участь у теледебатах одна, оскільки В.ЯНУКОВИЧ відмовився вести публічну дискусію зі своїм конкурентом.