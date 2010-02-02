Експерти чекають напливу російських міндобрив в Україну

Збільшення імпорту російських мінеральних добрив змусить вітчизняних виробників працювати на межі збитковості.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Української аграрної конфедерації (УАК).

В УАК вважають, що рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі припинити на 3 місяці дію антидемпінгового мита на імпорт аміачної селітри з Росії, нульова ставка якої почала діяти з 1 лютого 2010 року, призведе до ще більшої експансії російських товарів на український ринок.

Експерти нагадують, що імпорт азотних добрив значно збільшився у 2009 році. Так, протягом вересня-листопада минулого року обсяг імпорту азотних добрив у 38 разів перевищив відповідний показник 2008 року.

В УАК також відзначають, що стриманий попит на добрива напередодні посівної кампанії пов`язаний з очікуванням сільгоспвиробників щодо фіксації ціни. За інформацією Міністерства промислової політики, виробники і споживачі мінеральних добрив, Спілка хіміків України і Аграрний фонд планують укласти декларацію щодо фіксації цін на такі види добрив, як аміачна селітра, карбамід, фосфорні і складні мінеральні добрива терміном на 3 роки.