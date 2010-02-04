Реальний рівень проблемних кредитів у КС - близько 50%

Реальний рівень проблемних кредитів у кредитних спілках (КС) становить близько 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор СУСЛОВ.

Посилаючись на дані звітності КС, він повідомив, що на 1 жовтня 2009 року було видано 4 млрд. 023,4 тис. грн. кредитів, при цьому залучено 3 млрд. 036,3 млн. грн. депозитів. Таким чином, за січень-жовтень 2009 року сума виданих кредитів скоротилася на 1,5 млрд. грн., а обсяг депозитів - на 0,915 млрд. грн.

«За даними офіційної статистики, з виданих кредитів 30,5% оцінюються як прострочені, проблемні і безнадійні, - повідомив В.СУСЛОВ. – Але треба мати на увазі, що це дані офіційної статистики, а кредитні спілки далеко не завжди показують дійсний стан речей. Так, спостерігаються численні випадки переоформлення і продовження виданих кредитів, і тому вони не виявляються як проблемні. Тому ми оцінюємо реальну частку проблемних кредитів і депозитів до повернення як велику величину, можливо, близько 50%».

В.СУСЛОВ також повідомив, що, за оцінками Держфінпослуг, обсяг проблемних депозитів сктановить близько 1,6 млрд. грн.

«Це депозити, які проблемні до повернення. Це не означає, що всі вони не будуть повернені, сьогодні важко сказати, але це максимальна цифра, за якою ми оцінюємо серйозність цієї проблеми», - сказав він.

Довідка УНІАН. За даними Держфінпослуг, на 1 січня 2010 року в Україні зареєстровано 754 кредитних спілок. При цьому минулого року Комісія внесла до Державного реєстру фінансових установ 14 КС, виключила – 89 КС. У січні 2010 року Держфінпосулг виключила з Держреєстру ще 16 КС.

На 1 жовтня 2009 року загальна кількість членів КС – 2,33 млн. осіб.