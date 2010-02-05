Львівський БЮТ відрядив спостерігачів в інші регіони України

4 лютого із Львівської області в інші регіони України вирушили спостерігачі, які будуть присутні під час другого туру голосування на виборчих дільницях.

Про це повідомив УНІАН заступник керівника Львівського обласного виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО Андрій БОЛКУН.

Він не уточнив кількості спостерігачів, а також області, куди їх було направлено.

Як повідомили УНІАН жителі Львова, вранці з вулиці Липинського від приміщення Шевченківської райдержадміністрації міста вирушили 7 автобусів марки «Неоплан», «МАН», «Мерседес», «Ікарус», прикрашені символікою Блоку Юлії Тимошенко, у кожному з яких було близько 50 осіб. Учасники поїздки повідомляли, що вони їдуть у Луганську область спостерігачами.