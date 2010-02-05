В Одеській області стріляли в міліціонерів: двох поранено

Два співробітники міліції дістали поранення при затриманні групи злочинців в одному з сіл Беляєвського району Одеської області. Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Управління МВС України в області.

За словами керівника ЦГЗ Ольги БОГАЧЕНКО, «напередодні співробітникам карного розшуку Малинівського райвідділу Одеси вдалося вийти на слід одного зі злодіїв, який спеціалізувався на розкраданні автомобільних коліс. 30-річного одесита затримали, а потім правоохоронці виїхали на місце проживання трьох його спільників – громадянина Вірменії і двох місцевих жителів».

Проте трьох міліціонерів підозрювані зустріли пострілами з мисливських рушниць. Один із правоохоронців дістав рвану рану стегна, другий був травмований. Потім злочинці закрили міліціонерів у гаражі, відібравши у них мобільні телефони. Але в одного з міліціонерів злочинці все ж таки не знайшли телефон, яким той скористався і викликав з Беляєвського РВВС другу групу правоохоронців. Злочинці затримані. У них вилучені речові докази причетності до злодійської зграї.

Затриманих викрито у скоєнні 11 злочинів.

Дії злочинців стосовно міліціонерів кваліфікуються за трьома статтями Кримінального кодексу України – «крадіжка», «загроза або насильство над працівниками правоохоронних органів» і «опір працівникові правоохоронних органів».