У Тернополі демонтують пам'ятник радянським льотчикам

Тернопільська міська рада прийняла рішення про демонтаж літака МіГ-15, який є пам’ятником полеглим льотчикам у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли лише після повторного голосування. Представляючи проект рішення заступник міського голови Тернополя з гуманітарних питань Олег МАРУШІЙ повідомив депутатам, що Державний музей авіації України попросив надати для їхньої експозиції цей літак, оскільки «наш макет літака МіГ-15 є унікальним, аналогічного немає в Україні». Відтак запропонував затвердити проект щодо надання дозволу музею на демонтаж та вивезення власними силами літака, який височіє на постаменті при вході в парк Національного відродження. За словами О.МАРУШІЯ, місто передає літак музею безоплатно.

Ця ідея викликала тривалі дискусії у депутатському корпусі. Зокрема, депутат міськради, командир місцевої 11-ї окремої артилерійської бригади Сергій КОРНІЙЧУК висловив переконання, що не можна демонтувати літак, «який є однією із візитівок Тернополя», не порадившись з громадою. «Руйнувати цей пам’ятник неприпустимо, це теж частина нашої історії», – наголосив С.КОРНІЙЧУК.

Натомість прибічники демонтажу літака наголошували, що історичної цінності літак не становить, оскільки МіГ-15 був випущений вже після Другої світової війни, а тому не може бути пам’ятником льотчикам війни. «На ньому досі красуються червоні зірки, це символ тоталітаризму, який не личить Тернополю», – зазначив голова депутатської комісії з питань регламенту і депутатської етики Григорій БУРБЕЗА.

Окрім цього, депутати вказали, що одразу біля літака споруджено пам’ятний курган борцям за волю України, і таке сусідство не є доречним. Тим паче, що у 1990-х роках міська рада уже приймала рішення по демонтаж літака, однак воно так і не було виконане.

Утім, за те, щоб демонтувати літак та передати його музею авіації, проголосувало лише 30 депутатів, відтак проект прийнято не було.

Але після того, як було прийнято кілька інших рішень, Г.БУРБЕЗА запропонував ще раз повернутися до згаданого проекту, оскільки в сесійну залу повернулися окремі депутати, які виходили. Після повторного голосування проект набрав 33 голоси.

Загалом до складу Тернопільської міської ради входить 60 депутатів.