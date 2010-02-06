На «АрселорМіттал Кривий Ріг» підвищено тарифні ставки і оклади

Усім працівникам ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з 1 січня 2010 року на 11,43% підвищено тарифні ставки і оклади. Про це повідомляється у прес-релізі.

Згідно з прес-релізом, рішення про підвищення зарплати ухвалене відповідно до вимог Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати» від 20 жовтня 2009 року, який покликаний забезпечити соціальний захист громадян у період фінансово-економічної кризи.

“Цим законом з 1 січня 2010 року прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні встановлено у розмірі 869 гривень. У зв`язку з цим, генеральний директор ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Жан ЖУЕ підписав наказ про збільшення тарифних ставок (окладів) працівників підприємства для приведення їх розмірів у відповідність до вимог цього закону”, - говориться в прес-релізі підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила керівництву ТОВ “АрселорМіталл Кривий Ріг” підвищити співробітникам зарплату на 25% з 1 січня 2010 року.

Таку пропозицію вона зробила 21 січня під час зустрічі зі співробітниками, керівництвом і профспілками підприємства.

Прем`єр-міністр наголосила, що особисто бере під контроль це питання і сподівається, що до кінця січня воно буде вирішене позитивно.

«Я поставила дуже жорстку вимогу, і ця вимога буде проконтрольована мною до моменту її реалізації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона сказала, що у разі, якщо вимогу виконано не буде, то підприємство може позбутися деяких пільг, що надаються урядом галузевим підприємствам гірничо-металургійного комплексу.

*** Восени 2008 року Кабмін і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

В рамках меморандуму Кабмін (постанова №925 від 14 жовтня 2008 року) ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанову було прийнято на період до 1 січня 2009 року, а потім ще чотири рази її дію продовжували.