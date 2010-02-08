На Волині прикордонник розстріляв двох операторів АЗС. Трагедія сталася вчора ввечері в смт Любешів.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України у Волинській області, 7 лютого близько 20.30 до чергової частини УМВС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що в смт Любешів невідомий спричинив смертельне поранення з автоматичної вогнепальної зброї 48-річному оператору заправки та поранив у голову ще одного 40-річного.

Виявилося, що оператори автозаправної станції якраз зробили технічну перерву: один чоловік здавав зміну, а інший мав розпочати своє чергування. В цей момент до АЗС під’їхав потенційний клієнт, котрий наполегливо просив заправити його авто, однак заправники пояснили чоловікові, що потрібно зачекати. Чекати чоловік не схотів і зателефонував своєму товаришеві, який через декілька хвилин вже був на АЗС.

”Розлючений чоловік, як тільки приїхав на місце події, зчинив конфлікт. Однак заправники не поступалися, тоді зловмисник узяв вогнепальну зброю – і почав стріляти у беззахисних операторів АЗС. Потім сів у свій джип та й поїхав геть”, - йдеться у повідомленні.

Працівники міліції затримали порушника відразу „по гарячих слідах”. У скоєнні даного злочину підозрюється начальник відділу прикордонної служби „Дольськ”.

За даним фактом проводиться розслідування. Матеріали справи передано до військової прокуратури.