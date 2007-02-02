Україна має намір купити в Росії 1 мільйон тонн вугілля

Національна акціонерна компанія Енергетична компанія України (НАК ЕКУ) має намір упродовж 2007 році імпортувати, швидше за все з Росії, 1 мільйон тонн вугілля.

Як повідомили в п`ятницю РІА “Новости” в прес-службі українського уряду, про це на колегії Мінпаливенерго країни заявив президент компанії Ігор Глущенко. "Швидше за все, паливо купуватиметься в Росії", - сказав він.

Такий обсяг очікуваних закупівель вугілля Глущенко пояснив планованим скороченням газоспоживання НАК ЕКУ і дефіцитом вугілля, що намітився на українському ринку . За його словами, в 2007 році компанія скоротить споживання газу на 700 мільйонів кубометрів - до 1 мільярда кубометрів.

Раніше з огляду на зростання цін на природний газ український Кабінет міністрів всловлював намір нарощувати використання альтернативних джерел енергії, зокрема вугілля власної видобутку. У 2006 році на Україні було видобуто близько 50 мільйонів тонн енергетичного вугілля і 30 мільйонів тонн вугілля коксівного.

РІА "Новости"