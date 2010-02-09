Ющенко вдруге переписав указ про звільнення Авакова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову змінив формулювання в тексті указу про відставку голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Yа офіційному сайті глави держави з’явилася стара редакція указу №116/2010: “Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Харківської обласної державної адміністрації АВАКОВА Арсена Борисовича”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку указ за цим же номером (№116/2010) містив формулювання: «Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити АВАКОВА Арсена Борисовича з посади голови Харківської обласної державної адміністрації».

А указ за цим же номером (№116/2010), оприлюднений увечері 5 лютого на офіційному сайті глави держави, мав таку редакцію: «Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Харківської обласної державної адміністрації АВАКОВА Арсена Борисовича».

Того ж дня після виходу указу №116/2010 А.АВАКОВ заявив, що вважає його незаконним, уточнивши пізніше, що «з високою вірогідністю» подасть у відставку після того як отримає документ на руки. А.АВАКОВ повідомив, що не подавав заяви про відставку.

За інформацією заступника голови Харківської облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА, станом на 8 лютого А.АВАКОВ не отримував оригіналу указу Президент України про «прийняття відставки».

3 лютого Харківська облрада на 53-й сесії висловила недовіру голові облдержадміністрації А.АВАКОВУ. Питання про недовіру губернатору було внесене фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії. За це рішення проголосували 105 депутатів із 107 присутніх (в облраді 150 депутатів). На сесії депутати не заслуховували звіт губернатора.

Своє рішення вони мотивували, зокрема, тим, що А.АВАКОВ використовував адміністративний ресурс під час виборів Президента України.

У 2006 році депутати Харківської облради вже висловлювали недовіру А.АВАКОВУ. Верховний Суд України тоді скасував рішення облради як таке, що було ухвалене з порушенням.