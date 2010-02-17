Аварія на каналізаційному колекторі в Херсоні

У Херсоні в ніч на 17 лютого внаслідок високого підняття рівня ґрунтових вод, викликаного сильними опадами, сталася аварія на Північному самопливному колекторі у Північному мікрорайоні міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центра, зокрема, сталося руйнування склепіння труб із провалом ґрунту та замуленням трубопроводу.

На даний час на місці аварії ремонтники проводяться роботи з її усунення.

Було проведене оперативне переключення потоку стічних вод на інші каналізаційні колектори, що дозволило здійснювати пропуск каналізаційних вод без обмеження надання абонентам послуг із водопостачання та водовідведення.

Аварії на Північному самопливному колекторі вже виникали у 2008 і 2009 роках. За рахунок коштів, виділених з міського бюджету, були відновлені ділянки колектора, пошкоджені у місцях провалу ґрунту, однак загалом колектор продовжує працювати в аварійному режимі.

Міністерство економіки України відмовило у виділенні коштів на вирішення цієї проблеми.

Довідка УНІАН. У Північний самопливний колектор у Північному мікрорайоні міста Херсона, який має довжину 3876 метрів, скидаються стічні води 257 житлових багатоповерхових будинків та будинків приватного сектора, 55 підприємств, 16 закладів освіти, 17 дошкільних установ та 3 медичних заклади.