«Свобода» закликає до референдуму про відміну автономного статусу Криму

Кримська організація Всеукраїнського об`єднання «Свобода» розцінює як прояв сепаратизму рішення найвищого представницького органу автономії змінити свою назву російською мовою з «Верховної ради» на «Верховный совет» Криму і вимагає його розпуску.

«Постанова про перейменування... свідчить про явний сепаратизм і антиукраїнські настрої. Рішення є зухвалим порушенням 136 статті Конституції України», - йдеться в заяві організації, текст якої передано УНІАН.

Кримська «Свобода» просить Службу безпеки України притягти до відповідальності «бунтівників, які, зловживаючи владою, чинять замах на конституційний устрій держави», Верховну Раду України - «негайно ухвалити рішення» про розпуск кримського парламенту й «призначення дострокових виборів» до цього органу, від генпрокуратури - опротестувати рішення про зміну назви російською мовою.

«Свобода» закликає президента призначити всеукраїнський референдум про скасування автономного статусу Криму й особливого статусу Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого депутати кримського парламенту прийняли постанову, згідно з якою внесено зміни до Конституції автономії. Статтю 1 пункт 3 буде викладено в такій редакції: «офіційним представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховний Ради Автономної Республіки Крим.», тобто слово «рада» замінять на «раду».

Крім того, депутати звернулися до Верховної Ради з проханням частину першу статті 136 Конституції України доповнити пропозицією «офіційною назвою представницького органу Автономної Республіки Крим російською мовою є "Верховный Совет Автономной Республики Крым"», а в тексті офіційного видання Основного Закону російською мовою замінити слово «рада» на слово «совет».

«До ухвалення Конституції України 1996 року найвищим представницьким органом автономії був Верховный совет Крыма. Назва використовувалася російською мовою в нормотворчій діяльності інститутів влади різних рівнів і в усіх сферах суспільного життя, - йдеться в пояснювальній записці. - Згідно з офіційним перекладом російською мовою Конституції в розділі X було зафіксовано назву представницького органу автономії як "Верховна рада Автономної Республіки Крим", хоча окремий законодавчий акт України про перейменування Верховного совета Крыма на Верховну раду Криму не приймався».