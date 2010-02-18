Львівські залізничники вийшли на полювання на «зайців»

З 17 лютого по 17 березня 2010 року на Львівській залізниці пройде місячник зі збільшення прибуткових надходжень від перевезення пасажирів у приміському сполученні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської залізниці.

Як наголошується в повідомленні, виходячи з того, що приміські пасажирські перевезення є катастрофічно збитковими для Львівської магістралі, а рівень проплат за користування залізницею залишається критично низьким, ухвалено рішення і в 2010 році застосовувати практику тематичних місячників, усі заходи яких спрямовано на покращення ситуації з підвищення прибутковості від перевезень пасажирів.

Головна мета акції полягає в підвищенні рівня дисципліни пасажирів і культивуванні переконання, що платити за надану послугу - означає поважати себе й жити в цивілізованій країні.