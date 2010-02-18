Жінка замовила вбивство брата через спадщину

Працівники УБОЗ УМВС України в Херсонській області попередили вбивство «на замовлення» одного з жителів міста Мала Каховка.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, оперативники отримали інформацію про конфлікт, що виник між братом та сестрою на грунті розподілу приватного будинку, котрий їм дістався у спадок від батьків. Не бажаючи ділити майно, сестра разом зі своїм цивільним чоловіком вирішила «замовити» брата. Перед кілером вони висунули вимогу – після вбивства обов’язково спалити труп родича. Винагорода за виконання цього злочину становила одну тисячу доларів.

Аби попередити вбивство, оперативники УБОЗу розробили та реалізували комбінацію зі зникнення потерпілого та наступного імітування його вбивства.

Двох зловмисників було затримано під час передачі частини грошей «псевдокілеру» за виконане замовлення.

Наразі за цим фактом слідчим відділом УБОЗ УМВС порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.