Харківський УБНОН оновився на 50%

Особовий склад Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС України У Харківській області оновлено на 50% після виявлення причетності працівників УБНОН до наркобізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції У Харкові повідомив заступник начальника управління Олег ТОПОРКОВ.

За його словами, після виявленого факту працівники УБНОН ГУ МВСУ у Харківській області пройшли переатестацію, після чого особовий склад підрозділу було кардинально оновлено.

«Було прийняте рішення щодо проведення позачергової атестації співробітників усього управління УБНОН. В результаті були проведені зміни і в районних підрозділах, і в керівництві. Справа, яка порушена проти колишніх співробітників, розслідується прокуратурою і контролюється Службою безпеки України. Близько половини співробітників перейшли працювати до інших підрозділів, було здійснено ротації. Нові співробітники прийшли працювати до самого апарату УБНОН. Відсотків на 40 обновився керівний склад, а в цілому на 50% весь штат УБНОН», - сказав О.ТОПОРКОВ.

«Звільнено в цілому приблизно 15-20 співробітників», - додав він.

О.ТОПОРКОВ акцентував, що УБНОН продовжує активно протидіяти веденню наркобізнеса на території області.

Так, за його словами, за 2009 рік співробітниками УБНОН було викрито понад 4 тис. наркозлочинів, з яких 1347 - тяжких. Порушені кримінальні справи, за якими проходять 408 осіб, заарештовано 225 осіб. З незаконного обігу вилучено близько 300 кг наркотичної сировини.