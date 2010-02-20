Суми нарешті отримали воду
12:32, 20 лютого 2010Суспільство
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Через аварію стався викид у річку Псел близько 100 кубометрів стоків
У Сумах відновлено водопостачання, припинене 18 лютого через аварію на очисному колекторі.
Як передає кореспондент УНІАН, вода у міста з’явилася учора ввечері – після 22.00.
Таким чином, Суми залишались без водопостачання близько 30 годин.
Як повідомляв УНІАН, з 16.00 18 лютого в Сумах було припинено водопостачання через порив засувки на очисному колекторі.
Через аварію стався викид у річку Псел близько 100 кубометрів стоків.
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