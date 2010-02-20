На Прикарпатті застрелили бізнесмена

На Прикарпатті порушено кримінальну справу за фактом вбивства бізнесмена.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

Кримінальну справу порушено за фактом скоєння навмисного вбивства, оскільки від вогнепального поранення потерпілий помер у лікарні.

Нині проводяться оперативно-розшукові заходи зі встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого близько 13.00 у Надвірнянську центральну районну лікарню з вогнепальним пораненням у голову було доставлено 45-річного жителя райцентру. Як з’ясувалося, у чоловіка стріляли у той момент, коли він сидів за кермом автомобіля на вулиці Володимира Великого в місті Надвірна поблизу школи №3, куди приїхав забирати доньку. Вбитий був власником нафтобази.

Правоохоронці розробляють декілька версій вбивства бізнесмена.