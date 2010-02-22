У Харкові під час змагань з пейнтболу на людей упав дах гаража

У Харкові під час змагань з пейнтболу залізобетонними конструкціями привалило двох людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, змагання, що проходили у неділю, були організовані пейнтбольним клубом «Бомба».

Під час змагань сталася руйнація даху недіючого гаража, який раніше належав одній із військових частин. У момент руйнації у приміщенні знаходилися люди. Двох з них привалило уламками конструкцій залізобетонного даху.

На місці події працювали 4 пожежно-рятувальні підрозділи та спецтехніка. Працівники МНС витягли постраждалих чоловіків (приблизно 22-25 років) з-під уламків за допомогою шанцевого інструменту. Вони отримали значні політравми: черепно-мозкові, забиття грудної клітини, переломи кінцівок і ребер. Рятівники доставили постраждалих пожежно-рятувальним автомобілем підвищеної прохідності до карети швидкої допомоги, яка через снігові замети змушена була зупинитися за 1 кілометр від гаражів.

Постраждалих було доправлено до міської лікарні невідкладної медичної допомоги.