Погода на завтра

Завтра, 23 лютого, на території України без опадів, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий дощ очікується лише вдень на крайньому заході. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя до 11° морозу, на крайньому заході та на узбережжі морів близько 0°; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 10° тепла.

Завтра у Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі по області 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.