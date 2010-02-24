Ющенко повернув до парламенту закон про захист тварин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» для повторного розгляду Верховною Радою України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Даний Закон був ухвалений ВР 11 лютого. У новій редакції викладено термін «жорстоке поводження з тваринами». Йдеться про “побої, знущання, залякування, дратування тварин; порушення зоотехнічних, зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм та правил утримання тварин; умисне заподіяння ушкоджень тваринам; нацьковування одних тварин на інших; залишення тварин без догляду або в безпорадному стані; добування тварин з порушенням вимог закону; розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо); вчинення експериментів та процедур над тваринами, що спричиняють їм страждання, без анестезії та (або) без належного на це дозволу чи з порушенням вимог закону; умисне використання в роботі, у спортивно-видовищних заходах хворих, поранених, покалічених тварин; навантаження тяглових та в’ючних тварин вантажами, не співмірними з їх силою та фізичним станом; транспортування тварин у спосіб, що призводить до страждань та стресу тварини; використання технічних засобів, що примушують тварин до перебування у протиприродних позах, спричиняють надмірні страждання, пошкодження тіла або загибель тварини; застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин, використання тварин як мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях із стрільби; використання щодо тварин допінгу, споювання тварин; використання тварин у кориді, релігійних ритуалах, лотереях, дарування тварин під час публічних заходів; залишення тварин без достатнього за фізіологічними показниками харчування та доступу до води”.

Водночас дія цього закону не поширюється на використання службових собак під час припинення правопорушень, масових безпорядків, звільнення заручників працівниками (військовослужбовцями) Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Даним законом забороняється регулювання чисельності диких ссавців, птахів, за винятком мишовидних гризунів, під час розмноження і виховання потомства, жорстокими способами (з використанням отрути, розорювання нір, барлогів, гнізд, знищення дитинчат, не здатних до самостійного існування).

Законом встановлюється відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.