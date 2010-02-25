ВООЗ вирішила продовжити пандемію грипу

Всесвітня організація охорони здоров`я не вважає, що пік захворюваності на грип А/H1N1 пройдено в усіх без винятку регіонах світу, і не має наміру найближчим часом змінювати статус пандемії грипу.

Про це йдеться в прес-релізі ВООЗ за підсумками телеконференції експертів надзвичайного комітету міжнародної організації, що відбулася в середу, передає Лента.ру.

Як наголошується в документі, в більшості країн світу захворюваність на грип А/H1N1 залишається низькою або помірною, проте в окремих регіонах, приміром – у Західній Африці, відзначаються нові спалахи інфекції. Крім того, додаткове зростання захворюваності можливе з настанням зими в південній півкулі.

У зв`язку з цим експерти ВООЗ дійшли висновку, що пік захворюваності на новий грип минув не в усіх регіонах, що означає, що для можливої зміни рівня загрози пандемії необхідні додатковий час і докладніша інформація про поширення нової інфекції.

Грунтуючись на рекомендаціях експертного органу, генеральний директор ВООЗ Маргарет ЧЕН прийняла рішення зберегти оголошену влітку минулого року фазу пандемії грипу. Наступне засідання надзвичайного комітету ВООЗ відбудеться протягом найближчих кількох тижнів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, з моменту початку пандемії грипу А/H1N1 у квітні минулого року від цієї інфекції померло понад 16 тисяч чоловік. Втім, як підкреслюють експерти ВООЗ, ці оцінки носять попередній характер, реальне ж число жертв може виявитися значно вищим.

У той же час, як повідомляв УНІАН, польські вчені вважають звичайний сезонний грип значно небезпечніший за свинячий. За словами керівника Польського загальнонаціонального центру у справах грипу професора Лідії БРІДАК, у світі на щорічний грип хворіє 1,5 мільярда людей із 6,7 млрд. населення Землі, з яких вмирає близько 1 мільйона (0,06% смертей від кількості хворих – УНІАН).

25 січня ц.р. під час пленарної сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі з 25 по 29 січня Комітет ПАРЄ із соціальних питань провів слухання на тему: "Фальшива пандемія - загроза для здоров`я". Слухання ініціював відомий епідеміолог Вольфганг ВОДАРГ, який очолює підкомітет з охорони здоров`я, що входить у комітет із соціальних питань, охорони здоров`я і сім`ї Ради Європи. Він пропонував РЄ розслідувати діяльність фармацевтичних компаній, які заради збільшення власних прибутків дуже перебільшили ступінь загрози свинячого грипу. На думку В.ВОДАРГА, виробники протигрипозних препаратів і вакцин чинили тиск на Всесвітню організацію охорони здоров`я і змусили її оголосити свинячий грип пандемією.

При цьому Парламентська Асамблея Ради Європи вирішила не проводити дебати за терміновою процедурою щодо “фальшивих” пандемій.