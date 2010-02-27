Чернівецька міськрада заборонила палити

Сесія Чернівецької міської ради прийняла рішення, яким визначила місця, де забороняється куріння тютюнових виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, «оазами без тютюнового диму» у Чернівцях стали всі площі, парки та сквери міста, а також пішохідна вулиця О.Кобилянської, яка має статус вулиці зразкової культури та порядку, літні майданчики на цій вулиці, а також тролейбусні зупинки та міський пляж. Для курців все ж таки облаштують спеціальні місця.

Відтепер взагалі заборонено курити у Чернівцях у закладах охорони здоров’я, освіти та на прилеглих до них територіях, спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладах і спорудах, організаціях культури, залах чекання на залізничних, авто- і аеровокзалах, автобусах, таксі, в т.ч. маршрутних, тролейбусах, ліфтах житлових та громадських будівель, на ринках, територіях дитячих та спортивно-дитячих майданчиків. В інших місцях та на робочих місцях куріння тютюнових виробів дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях. Власників чи орендарів депутати міськради зобов’язали обладнати витяжну вентиляцію та інші засоби для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю куріння тютюнових виробів.

У кафе, ресторанах, розважальних закладах, комп’ютерних центрах та інтерактивних клубах для осіб, які не курять, має бути відведено не менше, ніж половина площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію. У чернівецьких готелях для осіб, які не курять, буде відводиться не менше, ніж 50% номерів.

Усі місця для тютюнопаління в обласному центрі Буковини мають бути чітко визначені спеціальними інформаційними табличками, що «не принижують почуття честі та гідності осіб, які курять».

Крім цього керівників установ, підприємств та організацій, власників нерухомого майна Чернівців міська рада зобов’язала в двомісячний термін визначити спеціальні місця для паління, розмістити про них наочну інформацію та інформацію про шкоду тютюнопаління або ж визнати споруди, приміщення такими, в яких заборонено курити взагалі.