Конфлікт у Київраді: Довгого та Куликова розтягували охорона та депутати
Довгий посянив суть конфлікту
На сьогоднішньому засіданні сесії Київради виник конфлікт між секретарем ради Олесем ДОВГИМ та народним депутатом Кирилом КУЛИКОВИМ, який був присутній в залі.
Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду питання про перегляд рішення Київради стосовно конфліктного будівництва за адресою вул. О.Гончара,17-23 депутат від Блоку Черновецького Віталій ЖУРАВСЬКИЙ взяв слово і попросив О.ДОВГОГО «вилучити з сесійної зали» К.КУЛИКОВА, оскільки той, за його словами, заважає працювати.
Секретар Київради запропонував К.КУЛИКОВУ залишити сесійну залу. При цьому В.ЖУРАВСЬКИЙ почав вигукувати «Ганьба!», тим самим закликаючи депутатів підтримати його вимоги.
У свою чергу, К.КУЛИКОВ намагався сказати щось у відповідь, але його не було чути без мікрофона. Через декілька секунд камера, яка транслює журналістам події у сесійній залі, показала, як охоронці О.ДОВГОГО відтягують його від К.КУЛИКОВА, якого, у свою чергу, депутати намагаються також відтягнути в інший бік.
Після цього О.ДОВГИЙ повернувся на своє робоче місце і у мікрофон сказав: «Я готовий терпіти неповагу цього народного депутата до себе, до будь-кого з нас, але не можу терпіти неповагу до старших… Він своїми чорними руками взяв книгу мого діда. І дозволив собі, прочитавши рядки, написані людиною, яка прожила в десять разів більше, користуючись статусом недоторканності народного депутата, назвати мого діда людиною, яка виростила ката України».
Також О.ДОВГИЙ заявив, що позиватиметься до К.КУЛИКОВА.
Пізніше секретар Київради вибачився перед депутатами і перед К.КУЛИКОВИМ, зазначивши, що був надто емоційним.
Після цього О.ДОВГИЙ запропонував депутатам продовжити роботу.