Конфлікт у Київраді: Довгого та Куликова розтягували охорона та депутати

На сьогоднішньому засіданні сесії Київради виник конфлікт між секретарем ради Олесем ДОВГИМ та народним депутатом Кирилом КУЛИКОВИМ, який був присутній в залі.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду питання про перегляд рішення Київради стосовно конфліктного будівництва за адресою вул. О.Гончара,17-23 депутат від Блоку Черновецького Віталій ЖУРАВСЬКИЙ взяв слово і попросив О.ДОВГОГО «вилучити з сесійної зали» К.КУЛИКОВА, оскільки той, за його словами, заважає працювати.

Секретар Київради запропонував К.КУЛИКОВУ залишити сесійну залу. При цьому В.ЖУРАВСЬКИЙ почав вигукувати «Ганьба!», тим самим закликаючи депутатів підтримати його вимоги.

У свою чергу, К.КУЛИКОВ намагався сказати щось у відповідь, але його не було чути без мікрофона. Через декілька секунд камера, яка транслює журналістам події у сесійній залі, показала, як охоронці О.ДОВГОГО відтягують його від К.КУЛИКОВА, якого, у свою чергу, депутати намагаються також відтягнути в інший бік.

Після цього О.ДОВГИЙ повернувся на своє робоче місце і у мікрофон сказав: «Я готовий терпіти неповагу цього народного депутата до себе, до будь-кого з нас, але не можу терпіти неповагу до старших… Він своїми чорними руками взяв книгу мого діда. І дозволив собі, прочитавши рядки, написані людиною, яка прожила в десять разів більше, користуючись статусом недоторканності народного депутата, назвати мого діда людиною, яка виростила ката України».

Також О.ДОВГИЙ заявив, що позиватиметься до К.КУЛИКОВА.

Пізніше секретар Київради вибачився перед депутатами і перед К.КУЛИКОВИМ, зазначивши, що був надто емоційним.

Після цього О.ДОВГИЙ запропонував депутатам продовжити роботу.