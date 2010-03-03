Банківську систему в Україні зміцнить «чорний список» боржників?

Створення «чорного списку» боржників за кредитами сприятиме зміцненню банківської системи в Україні. Про це в інтерв’ю журналістам заявив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«За офіційними даними, кожен десятий кредит, взятий в банках, що функціонують в Україні, не повертається. Тому створення єдиного реєстру злісних неплатників за кредитами сприятиме посиленню платіжної дисципліни та, у свою чергу, зміцненню банківської системи», - повідомив банкір.

За словами Байраки, до реєстру неплатників заноситимуться фізичні та юридичні особи, просроченість виплат за кредитами яких сягатиме близько 50 тисяч і вище. До цієї інформації матимуть доступ усі банки, які вже на власний розсуд вирішуватимуть, яким чином використовувати цю інформацію, щоб захистити себе та сумлінних клієнтів банків у майбутньому.

«Злісним неплатникам кредитні організації будуть кілька років відмовляти в позиках. Натомість позичальники з гарною кредитною історією матимуть можливість на певні пільги, як, наприклад, зниження відсоткової ставки – це світова практика і за такою логікою працює весь цивілізований світ», - зазначив Владислав Байрака.

Нагадаємо, НБУ вирішив створити єдиний реєстр осіб, що мають заборгованості за банківськими кредитами.