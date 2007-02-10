Нейрофізіологи навчилися читати думки

Методика функціональної магнітно-резонансної томографії, розроблена міжнародною групою учених, дозволяє реєструвати найближчі наміри людини, пише газета The Guardian.

Якоюсь мірою, досягнутий результат можна назвати технологією читання думок. Визначенню піддаються загострення в свідомості людини расових забобонів, а також наміри людини брехати і проявляти насильство.

В експерименті ученим вдавалося з сімдесятипроцентною успішністю визначати, чи має намір випробовуваний додати або відняти два запропонованих йому числа.

Як відзначає газета, можливе використання цієї технології в таких сферах, як боротьба із злочинністю і тероризмом, обумовлює виникнення ряду етичних проблем. Зокрема, певні побоювання спостерігачів викликає можливість, із застосуванням розробленої методики, достовірно визначати наміри людини до здійснення їм протиправних вчинків, а також використовувати технологію для виявлення істини в процесі слідства.

Важливо і те, що способу відрізнити швидкоплинні думки від свідомих рішень в мозку піддослідного поки немає.

Нейрофізіолог Джон-ділан Хейнс, професор німецького Інституту мозку і свідомості Макса Планка, заявив газеті, що як для заборони, так і для впровадження в масову практику "читання думок" є свої аргументи. Учений вважає, що суспільство повинне вирішити цю етичну проблему. За словами Барбари Саакян (Barbara Sahakian), професора нейрофізіології Кембріджського університету, виниклі проблеми спричинили в кінці минулого року створення спеціального товариства нейроетики для обговорення результатів досліджень.

Лєнта.ру